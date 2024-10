William Levy cuenta su versión sobre su separación

El actor cubano rompió el silencio sobre su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos Christopher y Kailey.

Desde el país ibérico, donde se encuentra trabajando, William Levy habló de lo que representó el fin de su relación amorosa con la actriz estadounidense de ascendencia mexicana, en medio de rumores de infidelidad.

“Ha sido un momento difícil no solamente para mí, sino para mis hijos.

Cuando hay una separación, una separación es de dos, no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños, dos hijos.

La única persona que sufre no es Elizabeth, primero que ella, están los niños.

Aquí todo el mundo sufre”, agregó.

Sobre si se ha sentido solo en este contexto, Levy aclaró: “Cuando estoy solo estoy con Dios siempre y tengo a mis hijos, no me siento nunca solo, pero me he sentido decepcionado y engañado”.

Recalcando que por sus descendientes había permanecido en silencio, el artista expresó: “Conoces mucho a una persona, y encontrarte con lo que ha pasado, lo que han hecho, ha sido.

“Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas.

Es triste, primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho.

Tenía todo mi derecho a hacerlo porque estábamos separados no vivía conmigo hacía cuatro meses Elizabeth”.

En este sentido, William aseguró que no expondría a sus hijos a captarlo con otra mujer infraganti.

“¿Tú te imaginas que mi hija suba y me vea con otra mujer en el acto? Esa es una imagen que a mi hija no se le iría de la cabeza, nunca la pondría en esa situación, hay que ser un poco más inteligentes y eso no se le puede aplaudir”.

Debido a que durante estos meses Levy quedó como el malo de la historia y Gutiérrez como víctima, el artista aseguró:

“Se han dicho muchísimas cosas que son inciertas, que son mentiras, me han difamado de muchas cosas, una persona que está representada por la misma representante de Elizabeth a decir que yo la encarcelé, lo estoy haciendo poco a poco [el tomar medidas legales], esas son difamaciones muy graves, que yo golpeo a mis hijos, hay un punto en que no puedes pasar de esas cosas”.

No obstante, el modelo aseveró que también tuvo carencias en su relación de más de veinte años con la empresaria.

“El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles.

A mis hijos les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido, y para eso he trabajado toda la vida”, manifestó.

“Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir.

Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre.

El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales, sino amor, respeto, admiración.

Hay cosas que también a mí me faltan, y me han faltado todos estos años”, añadió.

Tras confesar que no la ha pasado bien en estos meses con toda la controversia encima y alejado de sus hijos, el actor de 44 años se pronunció sobre los rumores de romance con distintas mujeres, y no rechazó volverse a enamorar.