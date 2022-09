Vero confiesa cómo se disculpó con la esposa del ‘Loco’ Valdés por su embarazo

Durante muchos años, Verónica Castro guardó silenció acerca de su relación con Manuel Loco Valdés .

En medios de comunicación se aseguraba que su hijo, Cristian Castro, había sido producto de su romance, pero ella lo confirmó hasta varios años después.

A dos años de la muerte del comediante, la actriz aseguró que ignoraba que él hubiera estado casado al momento que comenzó a cortejarla y ella lo aceptó.

¿Qué hizo Manuel ‘Loco’ Valdés cuando se enteró que estaba embarazada?

En entrevista con Pati Chapoy la protagonista de Los Ricos también lloran dijo que cuando se enteró de la verdad buscó a la última esposa del Loco Valdés para disculparse con ella.

Aunque no especificó si se vieron de manera presencial, dijo que habló con ella para explicarle que jamás quiso hacerle daño: “(Le dije) Señora, discúlpeme, no sabía que ( Manuel ) estaba todavía casado con usted’.

‘No’, me dijo, ‘ya no estábamos juntos, no se preocupe Verónica” .

La mamá de Cristian Castro mencionó que se sintió obligada porque ella nunca ha querido lastimar a una mujer, “porque lo que menos quiero yo es que me lastimen también a mí”, apuntó.

También admitió que estuvo muy enamorada de Manuel Loco Valdés , pero ella decidió concluir la relación cuando le dijo que sería papá.

“Yo creo que no le gustó (la noticia) porque sí se echó tiro pa’ atrás, pero dije ‘bueno’. Si no reaccionan en ese momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza que ‘dame dinero”, dijo Castro al asegurar que de inmediato quedó decepcionada de él.

“Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz como para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver, mejor”, indicó en la entrevista.

Por fortuna, su mamá doña Socorro , le bridó todo el apoyo y sin reproches. “Tuve una respuesta maravillosa. Éramos como uña y mugre, mi mamá era parte de mí. Me dijo, ‘¿qué quieres hacer?’, y yo ‘¿cómo que qué quiero hacer? Abortar por supuesto que no’; le dije ‘quiero tener a mi hijo’, y me dice, ‘pues ya, no tengas problema, yo los tengo a ustedes y estoy sola, y donde comen tres, comen cuatro”, concluyó.