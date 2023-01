“Ella no es mi enemiga y nunca lo será, ella es la que siempre estará ahí. En mi vida”, comentó al ser cuestionado por la relación con la madre de su hijo, a quien asegura que siempre va a apoyar en todo lo que se le ofrezca.

Aunque eso no fue todo, pues también detalló que sin importar si logran reconciliarse o si deciden que se definitiva su separación, van a demostrarle su mejor lado a su hijo, por su bien. “Mejor ni digo nada, pues no sé a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos que va a pasar”.

“Mi Luca es mi Luca y él siempre me verá con ella y cada vez que la vea estaremos bien porque no sé cuán parcial es el otro, nosotros… La conocí y hablamos y nos reímos como si estuviéramos juntos, fue genial, tal vez como, no sabemos qué va a pasar, Luca es demasiado chiquito y no sabemos qué pasará, y qué pasará después”, dijo.

En entrevista con Pepe Garza, el rapero mexicano también recordó sus inicios en la música y cuál es su inspiración para componer, sumado a que asegura estar orgulloso del impacto que han tenido sus canciones en México y en otras partes del mundo.