Roberto Palazuelos explota contra autoridades de Acapulco

Roberto Palazuelos se pronunció en contra de las autoridades luego de percatarse de los estragos y complicaciones que viven los damnificados por el huracán Otis, en Acapulco, lugar donde tiene su residencia.

El actor y empresario no se quedó callado y en entrevista para el programa Sale el Sol, externó su descontento por la forma en que se ha manejado este desastre natural.

“De entrada no hubo previsión, yo no sé ahí los sistemas de información fallaron y no hubo prevención, fallaron de ambos gobiernos, porque tenemos, o de tres gobiernos, porque tenemos tres ámbitos de gobierno”, inició Palazuelos su reproche.

En este sentido, Roberto puntualizó: “El federal que no avisó a pesar de que los franceses les estaban advirtiendo, el estatal que se confió y el municipal, inclusive tenían una convención con 10 mil mineros ahí donde pegó más fuerte, con mujeres, es una cosa espantosa, ahí le tocó estar atrapada a Fernanda Familiar”.

De la misma manera, el intérprete de 56 años también se dijo en contra de los saqueos que no fueron artículos de primera necesidad. “Yo entiendo que la gente no tiene qué comer y no tiene qué tomar, y justifico los víveres, pero ya meterse a robar televisores, y todo ese rollo, pues eso ya habla muy mal de nosotros, y habla muy mal de la autoridad por no poner orden”, declaró.

Por otra parte, el histrión hizo un llamado a la población para que acudan a los centros de acopio y brinden ayuda conforme a sus posibilidades.

“Nos hacen falta muchos pañales, el mejor camino para llevar cosas a Acapulco es a través de la Cruz Roja, los de la ciudad de México pueden llevarlos a la Cruz Roja de Polanco, y de ahí va a empezar a entrar todo. La Cruz Roja sí está entrando a colonias, inclusive trae un control de a qué colonias ha entrado y qué colonias no ha entrado”, explicó.

Finalmente, Roberto Palazuelos contó que hasta el momento desconoce los desperfectos que pudo haber sufrido su domicilio, pues no hay acceso al lugar.

“La situación en mi casa ni siquiera sé cómo está porque no se puede llegar, hay tantos árboles y tantos postes y deslaves, que ni siquiera se puede llegar”, expresó el artista, quien de acuerdo con el matutino de Imagen Televisión, no cuenta con seguro para cubrir este tipo de desastres.