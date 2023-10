“Fue una gran pareja, de mucho tiempo, queríamos ser papás, formar una familia. Para mí era ideal que fuera el padre de mis hijos por la calidad de persona que es… , pero la vida es como es, no es que no me importe pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”

Pese a la perdida, Rebecca nunca ha resentido el no poder ser madre, al menos así lo dijo en 2021. “Yo creo que la mujer es una máquina perfecta, perfectamente bien diseñada, que no necesita a nadie, ni a una pareja, para procrear una familia y ¿que se sienta incompleta por no tener hijos? En lo absoluto (…) Sí, quedé embarazada y lo perdimos, Digo lo perdimos porque fue un hombre que se involucró absolutamente.” Rebecca de Alba recuerda cómo fue su relación con Ricky Martin Rebecca de Alba mencionó que su relación con Ricky Martin funcionó porque eran mejores amigos y comentó que aunque terminaron siguen en contacto años después, porque tienen compatibilidad y cosas afines, pero habían podido verse en persona durante años. Sin embargo, aclaró que nunca terminaron mal, por el contrario, se llevaron muy bien y por eso seguían en contacto, indicó que nunca le importó ni le afectó ser mayor que Ricky Martin por seis años, mencionó que a la gente es a la que le afecta la diferencia de edad. “No dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera”.