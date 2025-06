Rachel Zegler canta en nueva producción de ‘Evita’ en Londres

Rachel Zegler, protagonista de la nueva producción de ‘Evita’ en el London Palladium, ofreció una emotiva interpretación de ‘Don’t Cry For Me Argentina’ desde un balcón frente al teatro.

En una nueva producción de ‘Evita’, uno de los momentos más importantes no ocurre en el escenario.

A mitad del espectáculo, Rachel Zegler, interpretando a la primera dama argentina Eva Perón, aparece en un balcón exterior del London Palladium y canta ‘No llores por mí, Argentina’ a quien pase por debajo. La actuación se transmite en video al público dentro del teatro.

La noticia se ha difundido rápidamente desde que el espectáculo comenzó sus preestrenos esta semana, y cientos se han reunido fuera del histórico recinto en el distrito teatral del West End de Londres para disfrutar de la serenata gratuita de la estrella de ‘Snow White’ (‘Blancanieves’).

El compositor del espectáculo, Andrew Lloyd Webber, dijo que esto crea «un momento extraordinario» en su musical sobre una mujer que ascendió de la pobreza al poder y fue adorada por las masas.

«En el teatro, es realmente emocionante porque de repente la ves con una multitud genuinamente enorme, lo cual no puedes hacer en el escenario», dijo Lloyd Webber a The Associated Press. «Creo que habrá personas que estarán decepcionadas de que no lo haya cantado en vivo en el teatro, pero creo que será ampliamente superado por la teatralidad de usar el cine de esa manera».

La decisión del director Jamie Lloyd ha generado algunas quejas de los compradores que pagaron hasta 245 libras esterlinas (330 dólares) por un asiento, tan sólo para que el número más famoso del musical se cante fuera del escenario.