¿Quién retará a Shiky por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

se decide quien retará a Shiky, líder de la semana, por el poder de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Este beneficio es sumamente codiciado debido a que permite sacar a un habitante de la placa de nominados.

Incluso, si uno de los nominados de ‘La casa’ llega a obtener este privilegio, puede elegir salvarse a sí mismo, dejando de estar en riesgo de ser el siguiente eliminado del reality.

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La casa de los famosos México?

Este miércoles en “La casa de los famosos México” quedaron 8 nominados gracias a la ruleta de la suerte que logró que la mayoría quedara en la placa.

Facundo

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Abelito

Uno de ellos será salvado este viernes y otro se convertirá en el quinto o quinta eliminada de “La casa de los famosos México”

¿De qué trató la prueba del robo de salvación en “La casa de los famosos México” 2025, hoy 25 de agosto?

Hoy jueves, 25 de agosto, los habitantes de “La casa de los famosos México” participaron en la dinámica de robo de salvación llamada “Ranas saltarinas”.

A cada concursante se le dieron varias oportunidades de lanzamiento: al golpear un mini trampolín con un martillo, las ranas salían volando y quien lograra que más ranas cayeran en las hojas verdes obtenía la posibilidad de ser finalista. Todos los habitantes se esforzaron en el reto, pero solo tres quedaron como finalistas.

¿Quiénes son los finalistas del robo de salvación en La casa de los famosos México hoy 2025, hoy 25 de agosto?

Finalmente, los finalistas fueron Aldo de Nigris, Mariana Botas y Dalilah Polanco, quienes se enfrentarán entre ellos y el ganador retará a Shiky por la salvación.