Todo comenzó cuando salió a la plática los rumores que aseguraban que Erik Rubín sostenía una relación con Apio Quijano, integrante de Kabah y que por eso había terminado su relación con Andrea Legarreta, esto luego de que en el espectáculo ‘90s Pop Tour’ ambos coquetean y simulan darse un beso.

Pedro Sola habla de los besos entre dos hombres

El conductor reprochó ese tipo de actuaciones y las catálogo de innecesaria e ilógica, incluso señaló que una persona heterosexual no podría tener ese tipo de contacto con un hombre que se reconociera abiertamente homosexual.

“Un actor que no es gay puede hacer personajes gays, y un actor que es gay puede hacer un personaje que no lo es, los actores son actores, a final de cuentas es un show, a mi lo que me parece es innecesario, no es normal”, declaró.

Rom Alan y Aldair Leal reaccionaron extrañados. “¿Por qué no es normal? ¿Qué tiene?”, dijo Aldair.

Fue entonces que Pedrito señaló que para un hombre homosexual le es indiferente besar a otro que lo sea o no, pero para uno heterosexual sí es un reto. “Para un hombre gay, no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea, pero yo sí siento que para un hombre heterosexual sí le puede provocar besar a un hombre gay”, añadió Pedro.