Pablo Lyle no saldrá pronto de prisión: revelan la verdad sobre su estatus legal en Florida

Pablo Lyle, actor conocido por su papel en la cinta Mirreyes contra Godínez y diversas telenovelas, pasó de ser una promesa de la actuación en México a protagonizar uno de los casos legales más mediáticos de los últimos años. Su vida cambió radicalmente en 2019 tras un incidente vial en Miami que terminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano, y por el cual fue sentenciado a cinco años de prisión más ocho de libertad condicional.

Hace unos días se dio a conocer que Pablo Lyle fue trasladado a una prisión estatal de menor seguridad en Florida, lo que encendió las alarmas y desató especulaciones sobre una posible liberación anticipada. Programas como El Gordo y la Flaca y figuras como el periodista Javier Ceriani avivaron el debate con opiniones encontradas. Sin embargo, una abogada especializada salió al paso para aclarar cuál es el verdadero estatus legal del actor y disipar los rumores.

¿Por qué Pablo Lyle fue condenado por homicidio involuntario?

Todo comenzó el 31 de marzo de 2019, cuando Pablo Lyle se vio involucrado en una discusión de tránsito en las calles de Miami. Durante el altercado, el actor salió de su automóvil y golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad y fue pieza clave en el juicio posterior.

Cuatro días después, Hernández falleció debido a las lesiones. Lo que inició como un conflicto menor escaló rápidamente a un caso por homicidio involuntario. Lyle fue detenido, luego liberado bajo fianza, y obligado a permanecer en Estados Unidos bajo estrictas condiciones. En octubre de 2022, un jurado lo declaró culpable. El actor fue sentenciado a cinco años de prisión, ocho de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y un curso obligatorio de manejo de la ira.

El veredicto dividió la opinión pública, entre quienes consideraban que actuó en defensa propia y quienes exigían justicia por la muerte del señor Hernández.

¿Qué significa el traslado de Pablo Lyle a una cárcel de menor seguridad?

Hace unos días, el programa El Gordo y la Flaca reportó que Pablo Lyle había sido trasladado a Everglades Correctional Institution, una prisión estatal de menor seguridad ubicada en Miami. La periodista Tanya Charry explicó que esta decisión podría indicar que al actor le queda poco tiempo para cumplir su condena en prisión.

Durante la transmisión, Charry contactó a un abogado criminalista que aseguró: “Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le quedan seis meses o un año máximo para ya salir. El beneficio es que si uno lo cuenta puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya va a salir de la prisión estatal en Florida”.

Esto generó una ola de especulaciones sobre una supuesta salida anticipada, avivadas por el hecho de que el nuevo centro penitenciario tiene condiciones más flexibles para los internos, aunque no necesariamente implica una relajación de la sentencia.

Además, coincide con lo que su amigo Giuseppe Gamba reveló en febrero asegurando que este 2025 se veía la salida del actor. En tanto que su exesposa, Ana Araujo, informó que su liberación estaría programada para finales del 2026, pero ahora el caso ha dado un revés.

¿Qué dijo la abogada Sandra Hoyos sobre la situación legal de Pablo Lyle?

Para aclarar los rumores, el periodista Javier Ceriani recurrió a la abogada Sandra Hoyos, quien revisó el expediente legal de Lyle y compartió su análisis en el canal de YouTube del periodista. La especialista fue clara: el traslado no significa que Pablo Lyle esté a punto de salir en libertad.

“No es más relajado, pero sí tienen más privilegios. No quiere decir que podemos especular ni decir que estará en libertad. Eso no se ha mencionado. Revisé el registro de la corte y no hay ninguna información. Tiene que cumplir sus 8 años de probatoria cuando cumpla sus 5 años en prisión”, sentenció Hoyos.

¿Pablo Lyle saldrá antes por buena conducta?

Aunque muchos fanáticos del actor conservan la esperanza de que pueda recuperar su libertad antes del plazo fijado, lo cierto es que el sistema penitenciario de Florida requiere pruebas contundentes de rehabilitación para considerar una liberación anticipada.

La abogada también explicó que la reducción de condena por buena conducta es posible, pero debe pasar por un riguroso proceso. “Ellos les quitan tiempo por buen comportamiento, consiste en involucrarte en programas, él está estudiando Derecho, ayudar en el sistema, trabajar dentro de la cárcel, mostrar remordimiento”, añadió. Además, puntualizó que dichas evaluaciones no las hace un juez, sino un comité especializado en otorgar la libertad condicional.

“No se ha mencionado ninguna audiencia nueva, no hay registros de revisión de sentencia ni solicitud de libertad anticipada”, insistió la abogada.