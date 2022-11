Natanael Cano critica al sistema educativo

Para el intérprete de corridos tumbados, las familias no deben obligar a sus hijos a prepararse para «un mundo que ya no existe»

Ciudad de México.-

El intérprete del regional mexicano, conocido como Natanael Cano, causó polémica en redes sociales al criticar al sistema educativo y asegurar que madres y padres de familia “educan a sus hijos para ser empleados”.

Quien es promotor de los corridos tumbados publicó tres historias en Instagram en las que justifica el por qué decidió no estudiar y dedicarse a la música.

Para Natanael Cano, de 20 años de edad, las familias mexicanas no deberían obligar a sus hijos a prepararse para “un mundo que ya no existe”, pues todo está en constante evolución.

Por lo anterior, el joven originario de Hermosillo, Sonora, dijo que él prefirió estudiar en casa y en “la escuela de la vida” en lugar de los institutos educativos.

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que ya no existe. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados”, escribió en su cuenta de Instagram.

Luego, el intérprete de “Amor tumbado” exhortó a madres y padres de familia para que permitan que sus hijos se desarrollen en actividades “que verdaderamente” les apasione.

“Y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en la casa, en la familia”, consideró.

La crítica a la decisión de las familias y el sistema educativo no paró ahí, pues para Natanael las mejores ideas no ocupan de un título universitario.

“Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo”, justificó.

Finalmente, antes de enviar un saludo a sus exprofesores que -afirma- siguen su carrera, el intérprete reiteró que “la escuela de la vida no falla ni termina”.

Natanael Cano es considerado como uno de los impulsores de los corridos tumbados. Inició su carrera en Hermosillo a los 13 años edad tomando como inspiración las composiciones de Ariel Camacho. Abandonó la escuela a los 16 para dedicarse a la música y alcanzó popularidad gracias a videos que publicó en redes sociales, según consta en su biografía de Spotify.