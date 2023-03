Familia de la actriz Irma Serrano reveló cómo vivió sus últimos días

Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano ‘La Tigresa’, habló del fallecimiento de la actriz, luego de que esta mañana se diera a conocer que perdió la vida a sus 89 años, asegurando que fue una noticia que tomó por sorpresa a todas y todos los integrantes de la familia, debido a que la famosa estaba en perfectas condiciones, ya que siempre gozó de muy buena salud.

Luis Felipe, el sobrino que vivió con ‘La Tigresa’ por los últimos 14 años, con voz cortada, habló de la pérdida de su tía, más conocida por su faceta como actriz en la década de los sesenta, debido a que expresó que tanto él, como los demás miembros de la familia, pensaban que ella sería quien los enterraría.

Pues siempre se mostraba fuerte, sin embargo, reconoció que en los últimos días la había notado un poco débil, pues siempre se alimentaba muy bien, por lo que le extrañó cuando se percató que comía a medias.

«Te soy sincero, nos tomó por sorpresa, siempre fue muy sana, no fue una mujer de achaques o que se quejara de algo, llevaba días comiendo irregularmente, siempre fue de buen comer, (comía) de repente bien y de repente mal, se empezó a sentir un poquito mal ayer (martes)», dijo a Ventaneando.

Fue así como la familia tomó la decisión de trasladarla al hospital, pero luego de ser revisada, la actriz volvió a atravesar algunos padecimientos que fueron inmediatamente atendidos.

«No sabíamos bien qué era, pasan horas para encontrarle una vena para picarle a la pobre, sufría mucho, y estando ahí se sintió mal y el corazón que no avisa… nos traicionó», dijo con visible tristeza.

Sin embargo, se repuso un poco cuando Pati Chapoy le preguntó cómo habían pasado los años en que «La Tigresa» se fue a vivir con él a su residencia en Tuxtla Gutiérrez, pues pormenorizó que por su gran vitalidad, su tía jugaba con todas y todos sus bisnietos, así como se pasaba las tardes disfrutando de su hamaca; otro de sus placeres -confesó su sobrino- eran las paletas de hielo de fresa, de las cuales aseguró podría comerse una hielera entera.

Por otro lado, reveló que nunca perdió su característica vanidad, pues aunque él era el encargado de subir sus contenidos a sus cuentas en redes sociales, no le dejaba compartir fotos en las que consideraba que no lucía bien.

También compartió que aprendió mucho de la famosa actriz, pues predicó con el ejemplo, por ello, decidió abstenerse de opinar de todas aquellas personas que abusaron de Serrano, a lo largo de los años, saqueando el Teatro Fru-Fru, el cual le pertenecía, pues aseguró que su tía era más que eso y fue así que hizo una petición, en la espera de que cuando el público y los medios recuerden a Irma sea con pensamientos bonitos.

Luis Felipe García también reveló en la entrevista con ‘Sale el Sol’ que su tía se alejó de los medios no por gusto, sino más bien porque el estado de salud de la actriz ya no le permitía verse bien debido a que tenía síntomas de demencia senil y ella no quería que la gente la viera así.

“No es un tema que se haya alejado de los medios por gusto, sino por enfermedad, tenía un tema de demencia senil que poco a poco fue avanzando. Ella siempre dijo que quería que la vieran bien, no quería que la vieran mal y eso fue lo que hicimos. Me atuve a cumplir los deseos de ella”, explicó Luis Felipe, sobrino de la actriz.