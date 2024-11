Mujer del año

Ángela Aguilar fue recientemente reconocida como una de las “Mujeres del Año 2024” por la revista “Glamour“, en la categoría de música regional mexicana.

Este galardón celebra su influencia en el género y su impacto en la industria musical.

Sin embargo, la distinción ha generado controversia en redes sociales, y es que llega en uno de los momentos más polémicos de la carrera y vida de la joven cantante.

En los últimos días, la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en el centro de atención y el blanco de las críticas de los usuarios por las declaraciones que Cazzu hizo durante una entrevista y en las que no sólo echó abajo la versión de que ella estaba al tanto de la relación que Aguilar y Christian Nodal sostenían desde hace varios meses, sino que dejó entrever que el mexicano le habría sido infiel con la intérprete de “Qué ironía”.

A través de sus redes sociales, la revista destacó a Aguilar junto a otras personalidades del espectáculo, como Dulce María, Galilea Montijo y Bu Cuarón, en un esfuerzo por reconocer el empoderamiento y la influencia de mujeres en diversos ámbitos.

La esposa de Nodal concedió unas palabras al medio en las que aseguró sentirse sorprendida por la distinción; sin embargo, ni las palabras de la famosa ni su nombramiento fueron bien recibidos por los usuarios, quienes cuestionaron la decisión de la revista.

“Angela Aguilar no representa a las mujeres”, “pregunta seria, ¿en qué se basan para nombrar ‘Mujer del año a alguien’?”, “¿Ángela mujer del año?, no estoy de acuerdo”, “¿qué valores representa esta revista? Por qué sororidad, empatía no”, “que mala elección”, “¿es una burla, o qué?”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Claro que no todo es malo para la menor de los Aguilar, y es que, a pesar de las críticas, sus fans salieron a defenderla, argumentando que su éxito en el género regional, su juventud y su capacidad para mantener su carrera en crecimiento la hacen merecedora del título.

“Ahí dice que es por su carrera en el regional mexicano, ella se dedica a cantar y lo hace muy bien, punto”, “se lo ganó por el talento, que claro que tiene, aunque les arda”, “Bravo, Angela Aguilar. Hermosa, elegante y súper Talentosa”, “felicidades Angela hermosa. No hagas caso de los haters”, agregaron

Por el momento, Ángela no ha respondido directamente a las críticas, pero su presencia en este tipo de listas sigue reflejando el alcance y la influencia que ha logrado con su trayectoria.