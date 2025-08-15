“Estamos muy consternados. Una mujer sencilla, inquieta y guerrera (…) Su vida se apagó el 10 de agosto, el día de su cumpleaños”, expresaron los presentadores, visiblemente conmovidos.

En las redes sociales del programa se compartió un mensaje lleno de cariño:

“Hoy nos despedimos de Alejandra Gómez, una amiga de la casa que, con su carisma, sonrisa y calidad humana dejó huella en cada uno de nosotros. Su partida nos duele profundamente, pero su recuerdo quedará vivo en nuestras memorias. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos. Vuela alto, Alejandra, tu luz seguirá brillando.”

¿De qué murió Alejandra Gómez, presentadora de noticias?

Hasta el momento, las causas de la muerte de Alejandra Gómez no han sido reveladas públicamente. La coincidencia de que su partida ocurriera el día de su cumpleaños ha generado gran conmoción y tristeza entre colegas, amigos y seguidores, quienes han dejado cientos de mensajes de afecto en sus redes sociales.

Su mejor amiga Maria Rojas habló para el canal “La red viral” de YouTube en donde expresó su dolor por la partida y pidió al público abstenerse a hacer comentarios mal intencionados en redes sociales, y que la recuerden con cariño

Su amiga María explicó que Alejandra estaba pasando por una situación complicada sin embargo no quiso dar detalles privados por respeto a la familia y porque el caso está bajo investigación