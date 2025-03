“Queremos que sea la gira más larga hasta ahora, y abarcar un mayor número de territorios y de gente. Y después de ese momento, la idea es plantearnos si parar o no”

¿Qué dicen los fans de Morat sobre esta posible separación?

Tras darse a conocer esta información, los fieles fanáticos de Morat no tardaron en reaccionar. Incluso, el nombre de la agrupación se volvió tendencia en ‘X’. La mayoría de los seguidores de la banda se mostraron incrédulos sobre la posibilidad de que los interpretes de ‘No se va’ se separen en un futuro cercano.

Estos fueron algunos comentarios:

“Dejen de decir que los Morat se van a separar, por favor”,

“Las fans de Morat, que también fueron fans de One direction, viendo cómo hablan sobre ‘considerar parar o no’”

“Siento que volvimos al 2015 cuando One direction dijo que se tomaban un descanso y después se separaron. Por favor, Morat no hagas como One direction”

"Antes muerta que Morat se separe"

“No me pueden decir esto. Que descansen lo que ellos necesiten pero Morat no puede tener un final”.

Al momento, los integrantes de Morat no han dado más detalles sobre su posible separación. Sin embargo, sus fans no paran de enviar mensajes de suplica para que esta idea no se vuelva una realidad.