Montserrat Oliver recibe supuesta ‘cachetada’ en vivo, por Yolanda Andrade: “Eres la amante”

Diana Bracho protagonizó uno de los momentos más dramáticos junto a Montserrat Oliver, al darle una falsa cachetada en vivo que estuvo llena de aparente coraje por entrometerse en una relación sentimental en la que no tenía que involucrarse.

La actriz mexicana que es reconocida por uno de los principales papeles en la telenovela ‘Cuna de Lobos’, fue una de las invitadas al programa ‘Montse & Joe’, en donde se habló sobre los momentos más importantes de la vida de la actriz y sobre su destacable carrera.

Por ello, destacó que a lo largo de su carrera, se enfrentó con diversas escenas que incluían un poco de violencia y que se vio en la necesidad de repetir distintas ocasiones, pues los dramas en los que participó solían tener muchos golpes.

Uno de estos actos violentos, fueron las cachetadas, que se han convertido en el ícono que representa a las historias tan dramáticas de la televisión mexicana, pues ayudan a proporcionarle más sentido a las historias y emoción para los televidentes.

Sin embargo, la actriz confesó que cuando aparece frente a las cámaras, no acostumbra a lastimar a ninguna persona, pues aseguró que es una actriz muy profesional que la ha convertido en una de las pocas que verdaderamente actúa las cachetadas; es decir, que jamás le ha dado una a nadie en el papel que le corresponde en las telenovelas.

“Soy actriz. Yo nunca pego, actúo. Todas las cachetadas que he dado en mi vida, han sido actuadas. En ninguna he tocado a nadie… ¡NADIE! Las ensayamos muy bien. El que sabe recibir el golpe va perfecto”, expuso sobre su forma de actuar.

Pero fue interrumpida por Yolanda Andrade, para pedirle que hiciera una prueba con Montse, al expresar lo bien que sabe recibir los golpes, lo que les pareció muy cómico y accedieron a realizar una demostración.

“Tú eres la amante de mi marido”, dijo Yolanda para darle emoción a la escena que estaban a punto de actuar y darle la introducción al momento tan épico que estaban a punto de vivir frente a las cámaras.

Diana hizo la demostración, sin embargo, el ángulo en el que se encontraba la cámara, no ayudó a que se viera realista y se notara un gran espacio entre la mano de la actriz y el rostro de la conductora y modelo.

Pero la actriz tomó por sorpresa a Montse, debido a que le pidió que se la diera de un lado y lo terminó haciendo del lado contrario, por lo que lo volvieron a intentar de una forma más organizada y aunque se vio mucho mejor, aún se veía falsa.

Yolanda les pidió volver a intentarla e inició la cuenta regresiva para que se prepararan y finalmente lograron que quedara perfecta, y no solo eso, sino que también les provocó muchas risas.

“Yolanda quiere que me pegues”, expresó Montse entre risas para Diana. “No mi reina, no me pegues”, agregó. “Méndiga…”, le dijo a su ex pareja que actualmente es una de sus más grandes amigas.

Además confesó que le había dolido mucho, aunque se trató solo de un comentario sarcástico, pues en realidad no la tocó.