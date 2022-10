“Me robaron todos mis ahorros”: Paola Durante fue víctima de estafa; así fue como cayó

Paola Durante reveló que fue víctima de una estafa en la que perdió todos sus ahorros, ya que su cuenta de banco quedó vacía. A través de un video que compartió en redes sociales, la modelo, que busca hacer una serie sobre el caso de Paco Stanley, detalló cómo fue que perdió su dinero.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte, yo no sé si me van a ayudar o no. No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o mal”,

Paola Durante

En la grabación retomada en el programa De Primera Mano, la famosa explicó cómo fue que se convirtió en una víctima de los estafadores, por lo que la modelo, que ha recordado su paso por la prisión, llamó a sus seguidores a tener cuidado.

“Tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca. Yo sé que me veo fatal, pero tenía que contar esto. El día de antier me dijeron que yo había solicitado un préstamo, yo nunca pedí un préstamo en el banco, me hicieron un depósito. Me llamaron según del banco y me dijeron que yo había solicitado un préstamo y les dije que no, que tenía que devolver ese dinero porque si no lo tenía que pagar”,

Paola Durante

Ante esa situación, Durante detalló que hizo la devolución del dinero que le habían solicitado sin sospechar que se trataba del modo de operar de los estafadores. De acuerdo con la declaración de la modelo, al día siguiente se dio cuenta de que su cuenta se encontraba en ceros.

Finalmente, reiteró el llamado a tener cuidado para evitar ser víctima de esta estafa y perder, como ella, sus ahorros.

“Tengan mucho cuidado, si les mandan dinero, si les llega dinero a su cuenta mejor repórtenlo al banco. Sé que caí, fui las primeras en decir: ‘cuidado con los haters, cuidado con los rateros’, pero caí”,

Paola Durante