Mauricio Garza dio una entrevista al reportero Eden Dorantes, a las afueras de Televisa, en donde aplaudió la gran fuerza que tiene su amiga, Michelle Rodríguez luego de enfrentar fuertes críticas de su cuerpo.

Recordemos que hace semanas la actriz protagonizó la portada de una revista de moda mexicana, en donde demostró que los estándares de moda se tienen que romper.

“Yo estoy muy de acuerdo con ella. A mí esa portada me encantó, yo la vi y dije ‘wow Mich’. Me encanta que se ve guapísima, se ve reluciente, se ve llena de vida. Porque aquí en México seguimos con la idea de que, si no es flaca, no sé qué y no sé qué no está, no es estéticamente bonito”, dijo.

Tras su respuesta, el reportero le cuestionó si él en algún había sufrido de bullying, por parte de algún compañero a lo que sin ningún tapujo reveló que siempre fue agredido por sus compañeros.

“Chiquito muchísimo toda mi infancia no me acuerdo de otra cosa que no sea yo llegara del colegio que se fueran los maestros y todos mis ‘amigos’ se aventaban a golpearme”, contó.