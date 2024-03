María Rojo señala a González Iñárritu por maltratar a los extras de ‘Bardo’

Alejandro González Iñárritu ha logrado forjarse un nombre en el séptimo arte como uno de los mejores directores en México e incluso ha sido reconocido por La Academia por varios premios Oscar.

Sin embargo, González Iñárritu ha sido fuertemente señalado por algunos maltratos que presuntamente habría cometido durante las filmaciones de sus producciones, así lo reveló la experimentada actriz María Rojo durante la entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Mientras el presentador de televisión hablaba del talento de Alejandro, demostrado en películas como Amores Perros, Bardo o El Renacido, María no tuvo reparo en externar el descontento que siente por el cineasta.

“Me gusta, lo siento, pero ahí es que no puedo yo hablar (…) un genio no debe tratar mal a la gente. más si eres un genio y eres tan inteligente, y yo no he trabajado [con él], pero no debe de tratar mal, de hacer un infierno de todo lo que filma, eso no lo digo yo, lo dice la gente”, externó Rojo.

Sin dejar lugar a dudas sobre sus controversiales declaraciones, María mencionó que Iñarritu fue exhibido por los propios extras que salieron en uno de sus filmes, cuando el director ganó un premio y les reconoció su labor.

“¿No supiste lo que pasó en Bardo? Los extras que nunca dan lata y los puedes tener al sol 400 horas y son heroicos (…) le metieron una demanda y le chiflaron cuando él habló y les agradeció, los extras ¡caray!”, manifestó.

Por último, María Rojo destacó que el presente y futuro del cine mexicano recae en la labor que las mujeres han hecho en el séptimo arte.

“Las mujeres han tenido una entrada en el cine; son otra generación. Me parece que esta entrada en el cine es lo que se puede sacar adelante”, concluyó.