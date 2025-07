¡Maldición Cachún! Otro actor de la serie en desgracia, ¡se quedó sin casa y pide ayuda!

Por medio de su cuenta de Facebook, Giorgio Palacios, quien se dio a conocer en los 80 en el programa ¡Cachún cachún rara!, además de actuar en varias telenovelas y destacar como locutor de radio, contó la difícil situación que atraviesa. Se quedó sin casa y pide ayuda. Nos dimos a la tarea de buscarlo y esto nos dijo:

¿Qué le pasó a Giorgio Palacios de «¡Cachún cachún ra ra!”?

“Estoy en momentos difíciles. Mi carrera siempre fue muy bendecida, pero después de la pandemia por Covid a todos nos fue mal. Desde ahí empezó mi problema económico y vinieron las operaciones de mi hermano. Tenía mi colchoncito, pero estuve a cargo de mi familia. Mi papá estuvo 20 años con cáncer y mi madre murió de esa misma enfermedad”.

“Vivía en Acapulco. Me quitaron 2 carcinomas (cáncer en la piel) de la nariz. Me operaron en un hospital privado. Leticia Perdigón me ayudó mucho. En esa época vino el huracán ‘Otis’ (2023) y perdí todo: Mi carro, ropa, computadora, dinero, cadenas, celular y colección de lentes de marca”.

“Todo, menos mi perro Dogar. Lo agarré y nos metimos al baño. Estaba a 1 kilómetro de la playa, en media montañita. Ahí se acabó la felicidad. Solo me quedé con las llaves de mi carro (ríe). Lo perdí todo, menos la vida, bendito Dios. Mis amigos me apoyaron y me rescataron. Yo rentaba y me vine a la CDMX”.

“Tuvimos muchas propiedades, pero no hay dinero que alcance con enfermedades como el cáncer. Mis papás lo padecieron y me quedé con mi nana, que me la desahuciaron a los 90 años. Era diabética. Se me fue a los 101. Esos 10 años la cuidé y vi por ella, como vio por nosotros 70 años”.