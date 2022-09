Lorena Herrera revela que fue bateada por un futbolista

Lorena Herrera siempre ha destacado en el mundo del espectáculo por su belleza y carisma, lo que la llevó a convertirse en una de las más cotizadas. Sin embargo, la modelo reveló que sí ha sufrido rechazo por parte de un hombre.

De acuerdo a sus declaraciones, la participante de ‘MasterChef Celebrity’, hubo una época en la que asistía todos los domingos a un famoso club nocturno en Acapulco, Guerrero, para buscar el amor, por lo que conoció a Braulio Luna, actualmente exfutbolista del Club América y Pumas.

Lorena quedó flechada por el deportista, por lo que comenzó un plan para conquistarlo: «Iba a un antro, al Bar Bar, todos los domingos. Había terminado con el galán y sí, andaba en busca del amor. Entonces, este tipo estaba al lado siempre. Estaba horrendo, pero había química y me fascinaba», dijo durante el programa ‘Miembros al aire’.

A pesar de sus múltiples intentos por llamar la atención de Braulio, él nunca reaccionaba a su coqueteo: «Iba al siguiente domingo y pedía esa mesa para sentarme al lado. Y yo bueno, que se acerque. Me veía, nunca se acercaba. Pasaron dos meses y yo pedía esa mesa, dije: ‘No, no puede ser esto».

Luego de que su estrategia no funcionó, su amiga la motivó a dar el primer paso y acercarse al futbolista, por lo que se llevó una gran sorpresa y Braulio le correspondió, sin embargo, no tuvo un desenlace feliz.

«Mi amiga me dijo: ‘No seas tonta, si tanto te gusta, da el primer paso’. Me acerqué a él, le dije que me gustaba y que ya llevaba meses agarrando la misma mesa, y me dijo: ‘Tú también me encantas, dame tu teléfono’, y nunca me llamó», relató.

Al concluir su experiencia, Jorge ‘El burro’ Van Rankin le comentó a Lorena Herrera: «Es un caballero, un rey y tiene personalidad, pero es penoso», razón por la que posiblemente nunca llamó a la cantante.