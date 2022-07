Lolita Cortés y Alexander Acha protagonizan pelea: “Déjense de niñerías y póngase los pantalones”

Lolita Cortés explotó en contra de Alexander Acha por no tener la dirección correcta con los alumnos de ‘La Academia’ y protagonizaron una dramática pelea durante el sábado de eliminación.

Como la dinámica del programa lo dice, este sábado se eligió al concursante eliminado, tras una dinámica en la que los alumnos se enfrentaron con una pareja; además de darle a elegir al público al ganador, quien tendría la oportunidad de escoger entre ganar el uso de su celular por 10 minutos durante toda la semana o 10 mil pesos.

Todo en el programa marchaba bien, hasta que fue el turno de que Cesia y Eduardo se presentaran con diferentes canciones de Vicente Fernández, entre las que se encontraban ‘Acá Entre Nos’ para Cesia y ‘Mujeres Divinas’ para Eduardo.

El momento de las críticas llegó y comenzó con la opinión de Ana Bárbara, quien reconoció que la presencia de ‘Chente’ sigue presente en los corazones del público, por lo que le pidió a Eduardo un poco más de fuerza en su entonación, destacando su voz; mientras que al opinar sobre Cesia halagó sus vibratos; revelando que para ella el ganador había sido ella.

Sin embargo, mencionó que a Lolita no le había agradado tanto la participación, y le dió la palabra a la actriz, quien mostró de inmediato su descontento al ver la participación de los alumnos con la música mexicana.

“La música mexicana es como se dice ‘bravía’, se canta con el pecho, se canta y nos cantan hasta por la garganta”, expresó sobre la forma en la que debían interpretar las canciones.

“‘Acá Entre Nos’, no es fortaleza, es todo lo contrario. Estoy porque respiro por la herida, no puede haber dolor más grande que eso. Una interpretación completamente equivocada, pero no es tu culpa vieja, es tu primera vez”, le dijo a Cesia y continuó con una grave indirecta hacia Alexander.

“Te lo digo porque como no espero nada de tus maestros, espero que tú sí lo tomes en cuenta. El ranchero leelo bien, leelo y que te duela porque amamos mucho y gritamos mucho y lloramos mucho”, expresó para seguir con la crítica a Eduardo.

Confesó que tampoco le había gustado su interpretación, pues le parecía que había sido lo mismo que su presentación pasada, incluso el pantalón y pasos idénticos, solo que sin el sombrero que llevaba en aquella ocasión.

“¿Que te regresen para cantar esto?… pues no hubieras regresado. De verdad, es que no hacía falta. ¿Con quién me quedo? Con Cesia”, expresó de la manera más molesta.

La pelea de Lolita Cortés y Alexander Acha

Durante la semana, Santiago mantuvo su voto de silencio, por lo que la jueza confesó que le parecía algo ridículo y se lo mencionó al alumno. Al llegar el enfrentamiento entre Cesia y Eduardo, Acha pidió la oportunidad de hablar y fue ahí cuando el drama comenzó.

El cantante reconoció que una de las cosas que más le desagradan que es que utilice críticas tan groseras sin conocer lo que había ocurrido para pedir el silencio de Santiago y le pidió que respetara esto, además de pedirle al alumno dar su opinión.

“Usted es el director, él es el alumno. Él no va a hablar. Yo le dije a usted. En el primer programa se lo dije fuera de cámaras: ‘Si esto no funciona bien, porque ya fui directora, me voy en contra de usted’. Lo que esta noche pasó con ellos dos en especial, es culpa de ustedes, es culpa de ustedes completamente y la energía”, expresó hasta que Alexander la interrumpió.

Su argumento fue que en los ensayos había sido muy diferente, por lo que en ese momento, Lolita explotó y mencionó que no le importaban los ensayos, pues lo que realmente importaba, era lo que ocurría en el escenario.