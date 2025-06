“Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta. Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones. Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”