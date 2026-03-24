Kike Mayagoitia no para, tras hablar mal de Luz Elena, Viviann Baeza lo exhibe por burlas en Venga la alegría

El ambiente en el programa Venga la alegría sería todo lo contrario a su título, ya que, de acuerdo con lo que nos contó la conductora Viviann Baeza, la situación entre algunos presentadores del matutino está tensa.

Recordemos que Luz Elena González exhibió en el programa que había descubierto que Kike Mayagoitia y otra de sus compañeras hablaban de ella a sus espaldas. Ahora, nos enteramos de que el regiomontano no solo ha hecho eso con la tapatía, sino también con Viviann Baeza, quien hace 1 año se incorporó a la emisión. La cantante confirmó la situación:

“Vieron que explotó Luz Elena y por supuesto que también viene de ahí un problema. Creo que todos debemos respetarnos. Justo cuando vienen estas faltas de respeto, ya no está padre, se hace un ambiente tenso y creo que eso es lo que ha pasado”.

Viviann Baeza