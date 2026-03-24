El ambiente en el programa Venga la alegría sería todo lo contrario a su título, ya que, de acuerdo con lo que nos contó la conductora Viviann Baeza, la situación entre algunos presentadores del matutino está tensa.
Recordemos que Luz Elena González exhibió en el programa que había descubierto que Kike Mayagoitia y otra de sus compañeras hablaban de ella a sus espaldas. Ahora, nos enteramos de que el regiomontano no solo ha hecho eso con la tapatía, sino también con Viviann Baeza, quien hace 1 año se incorporó a la emisión. La cantante confirmó la situación:
“Vieron que explotó Luz Elena y por supuesto que también viene de ahí un problema. Creo que todos debemos respetarnos. Justo cuando vienen estas faltas de respeto, ya no está padre, se hace un ambiente tenso y creo que eso es lo que ha pasado”.
¿Viviann Baeza también fue víctima de burlas de Kike Mayagoitia en el juego ‘Sin palabras’?
Viviann Baeza nos confirmó que Kike Mayagoitia también se ha burlado de ella por su desempeño en el juego ‘Sin palabras’, del programa. “Claro, ahí están los videos, pero no tengo nada en contra de él. Simplemente creo que está padre tener respeto hacia los demás. Siempre le deseo lo mejor, solo que no lo comparto. Sé que, como todos, tenemos días en que somos menos tolerantes que otros. Ojalá que todo vuelva a la normalidad”.
A finales de enero, en una dinámica llamada ‘El desahogo’, Mayagoitia confrontó a Viviann Baeza y le dijo que las últimas semanas había estado insoportable, que ya no le hablaba y que qué le había hecho. Ella le respondió que cancelaba lo que él decía, pero que había cosas detrás de cámaras que él sabía y que no podía decir, solo mencionó algo sobre el olor de su comida y que no cerraba su camerino con cuidado.
¿Por qué Luz Elena González estalló contra Kike Mayagoitia y su equipo en ‘Sin palabras’ de Venga la alegría?
A principios de este mes, Luz Elena dijo que habían escuchado a Mayagoitia y a otra compañera hablar mal de ella. Supuestamente, decían que ya no la querían en su equipo del ‘Sin palabras’. Añadió que, si no estaban a gusto, pues lo sentía mucho, que ella tampoco lo estaba con ellos 2, porque no sentía ni su empatía ni su apoyo, y que, si tenían algo que decir, se lo dijeran de frente.
Viviann Baeza aplaude el valor de Luz Elena por haber exhibido a Mayagoitia. “Me parece maravilloso. Yo a ella la amo. Las mujeres siempre deben alzar la voz cuando algo no les parece o si alguien habla a sus espaldas. En redes sociales le aplaudieron… Es normal que nos peleemos, pasamos muchas horas juntos diario, somos una familia y, como en todas, uno puede pelearse, pero ojalá que la mayoría del tiempo estemos bien”.