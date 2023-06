Kendall Jenner desata rumores de embarazo en medio de su relación con Bad Bunny

Kendall Jenner y su familia provocaron una gran duda entre los seguidores del clan Kardashian-Jenner tras mostrar el avance del nuevo capítulo de su famosa serie, pues la modelo parece aceptar que pronto la visitará la cigüeña.

La noticia surgida en ‘The Kardashians’ explotó en redes sociales porque Kendall es la única de los descendientes de Kris Jenner que no tiene hijos y por la relación que mantiene con uno de los cantantes latinos más influyentes del momento, Bad Bunny.

En el avance del cuarto capítulo de la tercera temporada del reality, la empresaria fue cuestionada por uno de los productores en el confesionario acerca de su embarazo y la reacción inmediata de Kendall Jenner, aunque no menciona palabra alguna, provocó que los internautas comenzaran a especular con su debut como mamá.

Desde hace meses, Jenner ha sido vista junto Bad Bunny, por ejemplo, cuando disfrutó de los conciertos del reguetonero en la pasada edición del Festival de Música Coachella 2023, por lo que se especula que el cantante puertorriqueño podría convertirse en papá.

Debido a que ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto, también se dice que podría tratarse de un gancho de edición para promocionar el show, sobre todo porque en algunos episodios de la segunda temporada de la serie Kendall dijo de manera contundente los motivos por los que no deseaba tener hijos en ese instante.

En dichos capítulos, Kris Jenner le insiste a la joven con el tema de la maternidad, a lo que Kendall le respondió: “Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué: Es mi vida y no sé aún si estoy lista…Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”.