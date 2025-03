“Hoy me siento como en ‘La sociedad de la nieve’. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque, tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

La reacción fue inmediata y mayoritariamente negativa. La tragedia de los Andes, en la que 16 sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se vieron forzados a recurrir a medidas desesperadas para mantenerse con vida tras 72 días varados en la montaña.

El comentario de Gascón se produjo horas después de que se revelara del fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes, lo que muchos consideraron una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.

Karla Sofía no parecía conocer este hecho, eliminó esa historia y subió otra:

“Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobre todo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás”.

El accidente aéreo en los Andes es un episodio que marcó la historia del siglo XX. De las 45 personas a bordo, solo 16 lograron sobrevivir, enfrentando condiciones extremas y tomando decisiones desesperadas. La película La sociedad de la nieve busca retratar los hechos con sensibilidad y respeto, lo que hizo que la referencia de Gascón resultara particularmente desafortunada.

Las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de la actriz, con usuarios cuestionando su falta de criterio al hacer una broma sobre un tema tan delicado:

“Deberían privar del internet a Karla Sofía Gascón”.

“Pensé que era mentira que Karla Sofía Gascón subió la primera imagen y cuando se enteró que falleció ese mismo día un sobreviviente de Los Andes publicó otra foto con un texto diferente. No sé cuántas veces una persona puede ser funada, pero tal vez gane por romper el récord”.

“Nada más leer ‘hoy me siento como en ‘La sociedad de la nieve’ ya sabía que Karla Sofía Gascón estaba a punto de decir algo que me iba a dejar con la boca abierta”.

Sin embargo, también hubo quienes salieron en defensa de Karla Sofía Gascón, argumentando que su comentario no tenía intención de ofender y que la indignación era exagerada:

“La broma no tuvo nada de sensible ni ofensivo, no tuvo mala intención, solo se ríe de los que se inventan motivos para ofenderse. Cambió el texto evidentemente para parar a los de cristal que la estaban molestando, lo pones como si hubieras desbaratado un plan criminal”, escribió un usuario en su defensa