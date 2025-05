En los últimos meses, la salud de la primera actriz, cantante y productora Julissa (81 años) se ha visto afectada debido a problemas de movilidad. Incluso ha evitado dejarse ver de manera pública.

Hace unos días nos encontramos a su exmarido, Benny Ibarra, quien nos sorprendió cuando nos contó que él y su actual esposa, Lilia Blanco, la cuidan.

Benny Ibarra y su esposa cuidan de Julissa

“Mi esposa y yo vivimos con mi hijo Alejandro, sus hijos y Julissa. La casa que tenemos es enorme y la dividimos. De un lado ella, del otro nosotros y arriba mi hijo. Ahorita están remodelando la casa. Juli se fue a San Miguel de Allende mientras le arreglan su cuarto, sala y comedor”.

“Nosotros somos quienes la llevamos al doctor cuando tiene necesidad. Nada más cruzamos el patio y estamos con ella todo el tiempo que sea necesario. Tiene un timbre especial para llamarnos si necesita algo. Estamos ahí para ayudarla y cuidarla”.

Su esposa, Lilia, comentó: “Yo fui quien le compró el timbre con mucho cariño. Julissa tiene problemas de movilidad. A veces le cuesta trabajo caminar, pero está súper bien de su cabeza. Yo la quiero mucho. Es una persona extraordinaria. Tiene un corazón maravilloso. Yo solo tengo cosas buenas que decir de ella y que agradecerle. Es un gusto poder estar por si algo se le ofrece. Somos familia, a final de cuentas. A veces comemos juntos. Pasamos y vemos que esté bien”.

¿Cómo se llevan Julissa y su ex Benny Ibarra?

Le preguntamos cómo han logrado esta relación tan fraternal y nos respondió: “Se llama ‘amor’ de parte de todos. Mi esposo y Juli trabajaron mucho tiempo juntos. No era nada más una relación de pareja, sino también de amigos y de trabajo. Todo se dio de una manera muy natural. Ella te recibe siempre con los brazos abiertos.

De repente me dice: ‘Es que tengo doctor’. Benny conduce el auto, yo manejo la silla de ruedas. Nos hacemos bolas y la llevamos. También vamos a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), para que le den sus medicamentos. Ella tiene mucha gente que la apoya. Está bien cuidada. Nosotros hacemos lo que podemos. Estamos para ella”.

Benny también apoya a su hijo Alex Ibarra

Benny no solo cuida de su exesposa, también ha ayudado a su hijo Alejandro, quien decidió quedarse a cargo de los 2 hijos que tuvo con Mar Milla.

“Él está muy bien con los niños. Es un paquete bastante grande el que se echó, porque es levantarse a las 6 de la mañana para llevarlos a la escuela, y después a las 12 ir por ellos. Cuando nosotros podemos le echamos la mano y también los recogemos en la escuela”

“Yo apoyo completamente a mi hijo. Él está muy feliz. Eso es lo importante. Además, están muy bien los niños. Nosotros no vemos a su ex. No sabemos nada de ella, si se hablan o no se hablan, si se ven o no. Alejandro es muy reservado con ese tema”.

Lilia también apoya a Alejandro. “De repente, su hija necesita una trenza que no es lo de él y yo le ayudo. O llega su hijo y le dice a su abuelo: ‘Aliméntame’. Somos una familia excelente”, concluyeron.