Jorge Falcón firmó carta de voluntad anticipada para que lo dejen morir

El comediante mexicano, Jorge Falcón, quien es también conocido como «JoJo, Jorge Falcón», en días recientes dio a conocer que ya tiene todo preparado para el día de su muerte.

El comediante, que se graduó como cirujano dentista y que además comenzó su trayectoria artística en bares y cafés, confesó que ya firmó su voluntad adelantada para el día en que llegue su muerte.

Esta revelación la dio en medio de un homenaje de despedida en beneficio de la Casa del Actor, en dónde el cómico de 70 años, además externó que su testamento ya está listo desde hace más de 30 años.

«Tengo una carta escrita para que no me puedan hacer nada si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada; los hospitales se encargan de vaciarte los bolsillos, a mí me pasó con mi papá que llegó un doctor y me dijo que lo sacara», confesó para las cámaras de Ventaneando.

Jorge Falcón también externó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de retirarse de los escenarios, pues dijo espera retirarse dignamente.

«Tengo 70 años vividos. Me retiro dignamente del espectáculo. Ya me cansé, son 50 años de la comedia, me quiero ir invicto en lo mío, saludable», confesó.

Y si bien el comediante se retira de los escenarios y los shows en vivo, no lo hará de las redes sociales, pues planea seguir en contacto con sus seguidores a través de los programas que produce en las plataformas digitales.

La trayectoria de Jorge Falcón

El comediante, además de su licenciatura como Cirujano Dentista, también estudió inglés y tap dancing.

Su peculiar estilo para hacer muecas se convirtieron en su característica y lo llevaron al éxito. Además, los tonos de voces diferentes, para simular diversos personajes en sus chistes, lo volvieron exitoso.

Jorge Falcón en su trayectoria estuvo en diversos programas de televisión como Alegrías del mediodía, La hora del loco, En vivo y otras emisiones tan solo en México.

A nivel internacional, Jorge Falcón participó en otros proyectos como Sábado gigante, Don Francisco y Siempre en Domingo.