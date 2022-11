Con respecto al estado en que se encuentra su mamá, Sofía, esposa de don Héctor, Fernando contó: “No me atrevería a poner palabras en su boca, pues imagínate, mi mamá y mi papá eran siameses, estaban pegados todo el tiempo. Lo que sí puedo decir al respecto es que mi padre se fue en paz, en muchos sentidos, creo que mi padre no se quedó con nada por hacer, sin deberle nada a nadie, se fue con la tarea hecha. La única preocupación con la que se fue mi padre es que no dejáramos a mi mamá sola, era lo único que le angustiaba y me lo repetía constantemente […] Yo creo que está tranquila, eso es lo que yo percibo, por cómo se dieron las cosas, pero la mejor manera de honrar a mi papá es apapachar a mi madre”.