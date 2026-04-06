Grettell Valdez prende las alarmas: tras cáncer por manicure y ser amputada, confiesa que volvió a enfermar

Grettell Valdez volvió a encender las alarmas al hablar públicamente de su salud. Tras aquel duro episodio en el que tuvo que someterse a la amputación parcial de un dedo por un virus que se transformó en cáncer, la actriz reapareció para contar cómo está hoy, qué le dijeron los médicos y por qué un descuido reciente casi vuelve a meterla en problemas. Entre revisiones, sustos y lecciones aprendidas, Grettell fue clara: el miedo no se va del todo, pero hoy está bien.

¿Cómo está Grettell Valdez hoy tras el cáncer que sufrió por un manicure?

Grettell Valdez quiso despejar de una vez por todas las dudas sobre su estado de salud tras el cáncer que enfrentó hace un tiempo, el cual se originó por un virus que contrajo mientras se hacía manicure y que terminó llevándola al quirófano para amputarle parte del dedo pulgar de la mano izquierda.

En entrevista con el programa Hoy, la actriz compartió que recientemente acudió a consulta médica para revisar que todo siguiera en orden y descartar cualquier secuela relacionada con el cáncer. Sus palabras fueron tranquilizadoras y reflejaron el alivio que siente luego de cada revisión.

“Acabo de ir, ahorita, con mi super doc. Me fui a revisar y todo bien, bendito Dios, porque me estresan esas cosas”. Grettell Valdez

Grettell Valdez explicó que, aunque el episodio quedó atrás, el temor no desaparece del todo. Las revisiones médicas se han convertido en una constante en su vida, no solo por indicación profesional, sino por tranquilidad emocional. La actriz dejó claro que su estado de salud es estable y que, hasta ahora, no hay señales de alerta.

¿Cada cuánto se revisa Grettell Valdez tras superar el cáncer?

Hablar de cáncer no es algo que Grettell Valdez se tome a la ligera. Luego de vivir una experiencia tan fuerte, la actriz aseguró que aprendió a no confiarse y a escuchar a su cuerpo como nunca antes. Por ello, las visitas al médico forman parte de su rutina.

Según contó en la misma entrevista, sus revisiones son constantes y están completamente calendarizadas: “Ya quedó en el pasado”, comentó la actriz, dejando claro que sigue adelante, aunque con precaución.

Grettell Valdez detalló que acude con su doctor cada seis meses como medida de prevención. Para ella, estas consultas son clave para detectar cualquier anomalía a tiempo y evitar sorpresas desagradables como la que vivió en el pasado.

Este seguimiento médico también le ha permitido vivir con mayor calma, aunque aceptó que el estrés aparece cada vez que se acerca la fecha de sus estudios. Aun así, prefiere enfrentarlo que volver a ignorar una señal de su cuerpo.