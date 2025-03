¿Galilea Montijo abandona el programa Hoy? Confiesa que le encantaría vivir en España con su novio

Galilea Montijo ha sido siempre abierta respecto a su vida personal, y esta vez no fue la excepción al hablar sobre su relación con el modelo español Isaac Moreno. A raíz de los rumores que han surgido sobre un posible compromiso y de un embarazo, la conductora del programa Hoy decidió aclarar cuáles son sus planes a futuro con su pareja.

La conductora del matutino ‘Hoy’ aseguró que su mayor deseo actualmente es vivir el presente, especialmente a nivel personal. En una entrevista con ‘Siéntese quién pueda’, expresó estar muy agradecida por haber encontrado a Isaac Moreno, quien la ayudó a superar una etapa difícil en su vida.

“Diosito me quiere mucho y me mandó a alguien espectacular que me llenó de paz y tranquilidad”, reveló a Chiquibaby en ‘Siéntese quién pueda’.

Galilea se divorció de Fernando Reina

En marzo de 2023, Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina en el programa matutino ‘Hoy’. Se separaron después de 11 años de matrimonio.

Afortunadamente, la conductora mantiene una buena relación con el padre de su hijo, quien recientemente expresó abiertamente que su exesposa “es una gran madre” y aclaró que si su hijo vive con él, es por un acuerdo mutuo y no por ausencia de la famosa.

Galilea Montijo asegura que su novio, Isaac Moreno, la sacó de una mala racha

Galilea también compartió que la llegada de Isaac Moreno a su vida fue algo sorpresivo, ya que en ese momento ella esperaba conocer más personas y disfrutar de su soltería.

“Cuando estaba en el proceso de divorcio, dije: ‘¡Que se agarre el mundo! Ahí les voy, me voy a portar mal en todos lados, me la voy a pasar de fiesta’. Y Diosito dijo: ‘Ay, mi reina, no sabes lo que te voy a mandar’, y me mandó a alguien. Cuando lo conocí, dije: ‘¡Ay, qué guapo, qué cosa!’”, comentó Galilea Montijo.

Además, agregó que gracias a Isaac pudo superar una etapa de mucha tristeza y considera que, de alguna manera, él la salvó.

“Encontré una persona que hoy en día es lo que yo necesito y en lo que en su momento necesité. Yo siempre le he dicho a Isaac: ‘Si yo no te hubiera conocido, no sé qué hubiera pasado conmigo’, porque estaba pasando por una racha muy fea en cuanto a tristeza”.

¿Galilea Montijo quiere irse a España con Isaac Moreno? Chiquibaby reconoció lo enamorada que ve a Galilea Montijo y lanzó una predicción: “Yo no sé, pero presiento que en un futuro cercano Galilea se muda a España”.

Ante el comentario, la conductora no descartó la posibilidad y respondió con entusiasmo:

“Me encantaría. Sí, Madrid nos gusta mucho”.