Tras ver caer a su hijo desde la distancia, el actor emprendió una búsqueda con la ayuda de las personas que se encontraban cerca del lugar, que describió como una clase de “selva cerrada”, debido a que la producción de la serie no se encontraba ahí.

Eugenio Derbez recuerda el momento en que su hijo Vadhir estuvo a punto de morir

“Se me bajó la sangre, yo corría como loco, no te puedo describir lo que sentí en ese momento, lo peor, esa hora en que yo no lo encontraba, no se lo deseo a nadie, muy muy feo”, manifestó.Luego de encontrar a su retoño, ambos acudieron al hospital en donde descubrieron que además de los golpes, únicamente se había fracturado un dedo. Esta situación provocó que padre e hijo tomaran la decisión de emprender un viaje para pasar tiempo solos y fue justo en ese instante cuando Eugenio Derbez se fracturó el hombro.El comediante mexicano recordó que a la postre le comentó a su hijo: “No puedo creer que tú te caíste de un paracaídas y te rompiste un dedo, y yo de un juego y me rompí en 17 pedazos”, expresó después de contar la impresionante anécdota.