¿Elaine Haro está soltera? Aseguran que ‘mintió’ para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’

Elaine Haro, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, ha causado mucho revuelo en redes sociales. En las últimas horas, trascendió que, presuntamente, ‘mintió’ sobre su estado sentimental y realmente tiene pareja, ¿de quién se trata?

Recordemos que, previo a su ingreso a ‘La casa’, Elaine Haro confesó que hace algunos meses había terminado su relación con el también actor Moisés Peñaloza. En ese momento, la celebridad afirmó que las cosas habían acabado bien y que le tenía un cariño especial a su exnovio.

Tras entrar al show, habló con Mariana Botas sobre este tema y le dijo: “Fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación”, expresó.

¿Elaine Haro ‘mintió’ para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de X, la cuenta especializada en espectáculos ‘Serios y sinceros’ reportó que, presuntamente, Elaine Haro y Moisés Peñaloza no terminaron de forma definitiva, como aseguró la actriz.

Aparentemente, ambos habrían pactado decir esto para que ella pudiera generar “contenido” en ‘La casa’.

“EXCLUSIVA. Tal vez no lo sea tanto porque muchos ya lo saben o lo intuyen. Elaine no está soltera. Ella y Moisés Pañaloza no terminaron, solo dijeron que terminarían para que ella pudiera hacer contenido en #LaCasaDeLosFamososMX”, se reportó.

La participación de Elaine en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido muy controvertida. Muchos usuarios la han acusado de acosar a Aarón Mercury, a raíz de un video en el que se le ve muy cercana al influencer. Según los internautas, Mercury se mostró muy incómodo.

Tras esta interacción, Elaine pidió que “funaran” a Aarón. Aunque aparentemente fue una broma, los detractores creen que la joven reaccionó así por el “rechazo” del creador de contenido.