¿De qué murió el actor Eduardo Serrano a los 82 años? Así se despidió su hija Magaly Serrano

El mundo de las telenovelas despide a uno de sus rostros más emblemáticos. Este jueves 11 de septiembre de 2025, Magaly Serrano confirmó la fallecimiento de su padre, el primer actor venezolano Eduardo Serrano, a los 82 años de edad. La noticia fue dada a conocer a través de un emotivo mensaje en Instagram que rápidamente conmovió a sus seguidores y a la comunidad artística.

¿De qué murió Eduardo Serrano?

El diagnóstico de Eduardo Serrano fue revelado públicamente en agosto de 2025. Según informó su familia, al actor se le detectó un cáncer de pulmón de células pequeñas, una de las variantes más agresivas, con metástasis en el cerebro. Paralelamente, también enfrentaba un cáncer de vejiga. Esta compleja condición médica lo llevó a someterse a tratamientos intensivos.

La noticia generó preocupación en el medio artístico, que respondió con mensajes de apoyo y muestras de cariño. Ante el alto costo de los tratamientos, se lanzó una campaña de recaudación en línea que logró recaudar fondos gracias a la solidaridad de miles de fans. Sin embargo, la enfermedad avanzó con rapidez y finalmente, su hija Magaly Serrano, dio a conocer que el actor había muerto rodeado de su familia.

¿Quién fue Eduardo Serrano, el galán venezolano de telenovelas?

Nacido en Caracas en 1943, Eduardo Serrano se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión venezolana y latinoamericana. Con más de 55 años de carrera artística, trabajó en más de 30 producciones que marcaron a generaciones de televidentes. Su carisma y presencia en pantalla lo hicieron merecedor del título de “Galán de la TV”.

Entre sus telenovelas más grabadas se encuentran “La heredera” (1982), “El sol sale para todos” (1986), “Simplemente María” (1987), Anita, no te rajes (2004, al lado de la actriz mexicana Ivonne Montero) “Mujer perfecta” (2010) y “Natalia del Mar” (2011). Cada uno de estos proyectos reforzó su imagen como un actor versátil que supo ganarse el reconocimiento dentro y fuera de Venezuela.

Su trayectoria también incluyó trabajos en teatro y cine, consolidándose como uno de los primeros actores venezolanos más reconocidos a nivel internacional. Serrano fue pieza clave en la época dorada de la televisión de su país y un referente para las nuevas generaciones de actores.

¿Qué dijo la hija de Eduardo Serrano tras su muerte?

El anuncio del deceso fue realizado por Magaly Serrano a través de una publicación en Instagram. Conmovida, escribió un mensaje de despedida en el que expresaba su amor y orgullo por su padre:

“Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza, tu AMOR”. Magaly Serrano

Las palabras de Magaly notaron la cercanía de la familia y la tristeza por la partida de un hombre que, además de su carrera artística, fue padre y abuelo. El mensaje se viralizó en pocas horas, con miles de comentarios de seguidores que enviaron condolencias y recordaron al actor con cariño.