Dalilah Polanco confiesa el abuso que vivió por parte de un actor: “No respetó ni a su esposa”

Dalilah Polanco confirmó su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos, y además de compartir que fue el deceso de su abuelita lo que la llevó a tomar esta decisión, habló del abuso que sufrió a manos de un colega.

En una parte delicada de la entrevista con el programa Sale el Sol, la artista de 47 años relató que años atrás vivió un episodio de violencia por parte de un actor, cuyo nombre decidió no mencionar públicamente.

“Fue hace mucho tiempo… Decidí callarlo porque gracias a Dios no pasó a mayores conmigo. Pero sí fue un evento cierto”, expuso, visiblemente conmovida.

La ex de Eugenio Derbez destacó la relevancia de sanar, dejando claro que el episodio no define quién es. “La tarea es ve a terapia. ‘¿De verdad mi vida se va a regir por un pen…?’”.

Conjuntamente, reflexionó sobre el poder que se le puede dar a quien intenta lastimar. “Si tu vida se va a regir por el pen… que trató de abusar de ti… y voy a ser quien soy por esa persona, le estás dando demasiada importancia”.

Con fuerza y entereza, la actriz cerró su testimonio señalando que la ayuda profesional es lo primero para superar este tipo de agresiones.

“Soy más importante yo. Mi salud mental es mucho más importante que el darle importancia a una persona que no sabe respetar ni a su esposa ni a sus hijos, porque si los respetara, me hubiera respetado a mí también”, aseveró.

Antes de esta confidencia, Dalilah se sinceró sobre su ingreso al reality de Televisa, debido a que anteriormente se había negado a formar parte de un proyecto de este tipo.

“El haber sido la séptima me gusta, el número siete me gusta… Que se murió mi abuela [me motivo]”, expresó. Tras su fallecimiento, sintió que por fin era el momento: “Justamente fue cuando ella murió que dije, ‘Okay, puedo entrar a la casa’”.

En este sentido, la reconocida estrella de la pantalla chica explicó que previamente no se sentía emocionalmente preparada para hacerlo.

“Sí, estaba en mi casa, ella vivía conmigo. Entonces este fue como un detonante muy importante para mí porque fue un ‘Okay, ahora sí puedo’”. Aclaró que no era que no pudiera antes, sino que le habría dolido no estar con su abuela en sus últimos días. “Aquí estuve con ella, la acompañé”, añadió.

Finalmente, Dalilah Polanco no ocultó que considera a doña Dalia López como una figura maternal clave en su existencia.

“Todo, le aprendí todo, le aprendí absolutamente todo, Mi mamá me parió y se fue a trabajar lejos antes de la cuarentena… mi abuela y mi abuelo materno, ellos fueron los que me abrazaron en mis cinco primeros años de vida”, puntualizó.