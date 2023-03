A unos días de haberse estrenado TQG, el nuevo sencillo de Shakira en colaboración con Karol G, el paparazzi Jordi Martin buscó a Gerard Piqué y Clara Chía para saber su opinión sobre la canción, la cual insinúa que el futbolista quiere regresar con la colombiana.

Durante la más reciente emisión de ‘El Gordo y la Flaca’, el famoso periodista esperó a la polémica pareja a las afueras de la casa de los exsuegros de Shakira, quienes viven a lado de ella, y les cuestionó acerca del nuevo sencillo de la cantante.

“Es la primera vez que captamos a Clara Chía entrando en casa de los padres. La sorpresa para mí ha sido preguntarles acerca de la canción de Shakira, donde hace alusión que quiere volver con ella, y, señores, yo no entiendo nada, pero Clara Chía se lo toma a broma”, indicó.

Con una sonrisa, ambas celebridades se mantuvieron en silencio y procedieron a continuar su camino, pues, aparentemente, se toman a broma esta situación.

De acuerdo con Martin, la familia de Piqué y la modelo se llevan de maravilla, por lo que ya desean que la colombiana se mude a Miami: “Me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami y esto podría ser el 1 de abril”, mencionó.

Tras un rato de espera, Clara Chía y Piqué salieron de la residencia de sus padres y estuvieron a punto de atropellar al reportero: “Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, expresó.

Aunque esto no fue todo, pues, cuando se toparon en un cruce, la pareja comenzó a burlarse de él y hasta le lanzaron señas obscenas, mientras continuaba haciendo preguntas en relación con Shakira.

Por su parte, la colombiana tampoco quiso dar declaraciones mientras se dirigía a unas bodegas para grabar ‘Copa Vacía’, el nuevo tema que lanzará en colaboración de Manuel Turizo.

La presunta llamada amenazante

Jordi Martin también afirmó que el exjugador del Barcelona consiguió su número telefónico para amedrentarlo por “seguir molestándolo” con lo mismo.

“Piqué, una vez más, consiguió mi número telefónico y hasta me llamó diciéndome hasta del mal que me voy a morir. Por cierto, no es la primera vez”, mencionó.