Christian Estrada: «Si Aleska sale soltera de La casa de los famosos yo la voy a estar esperando fuera»

La cuarta temporada de La casa de los famosos (Telemundo) vivió este lunes su primera gala de eliminación. Con 5 famosos en la cuerda floja, Thalí García, Clovis Nienow, Christian Estrada, Alfredo Adame y Rodrigo Romeh, el ex de Alicia Machado resultó ser el menos votado por el público y tuvo que poner fin a su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana.

«Yo honestamente sí me esperaba mi salida porque yo antes de entrar a la casa venía con tanto chisme detrás de mí», reconoce. «Desafortunadamente estuve una semana en la casa y la gente no me pudo conocer un poquito más, pero yo me quedo tranquilo, queda muy claro lo que Christian Estrada es capaz de hacer».

Su relación con Aleska

«Al principio yo traté de evitar mucho a las mujeres de la casa porque yo venía saliendo de una relación anterior muy fresca, pero con ella fue muy diferente», se sincera. «Yo sentía que ella se me acercaba mucho a mí, los compañeros de la casa se acercaban más a ella y ella se venía conmigo, entonces para mí obviamente es una mujer tan hermosa. Pero, aparte de lo bonita que está, tiene un gran corazón y yo la verdad si sale ella soltera de la casa yo la voy a estar esperando allá fuera».

La ‘traición’ de Guty

«Guty es una persona muy inteligente, una persona muy estratega, pero a la vez como que se olvida de los amigos, ¿no? Y es entendible, entiendo que es un juego, pero para mí lo más valioso es la palabra de un hombre», comenta.

Su amistad con Clovis

«Clovis es un gran tipo, yo y Clovis hicimos clic desde el día 1 y, como vieron, muchos de los hombres se le aventaron encima y él se acercaba mucho a mí. Entiendo que él desde el día 1 fue detrás de Aleska, lo entendí, y no nada más él, sino varios», señala. «Pero fíjate que si Aleska dura un buen tiempo Clovis es un buen tipo, entonces pase lo que pase ya son decisiones de ellos».

Lo que se lleva

«Yo la verdad me llevo muchas emociones, conocí a grandes personajes… Compartir con Lupillo, que jamás pensé que iba a compartir una casa con él y, aparte de eso, yo jamás he vivido con 23 personajes en una casa, siempre he estado solo o con poca gente. Pero me voy contento, con la cara en alto porque esto apenas comienza», destaca.