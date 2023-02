Sobre cómo ha superado el desamor, Andrés Palacios revela que ha sido con terapia:

“Es importantísimo tomar terapia porque, indudablemente, si tenemos la suerte de vivir el amor y que se nos rompa el corazón… Es genial porque la reconstrucción es muy valiosa y da mucha madurez, da mucha información y la terapia es importante”, expresó.

Respecto de la estigmatización que sufren algunas personas por acudir a terapia, Andrés Palacios comentó que representa una idea muy antigua pensar que recibir ayuda psicológica es para quien está “mal de sus facultades mentales”:

«Considero que es un concepto muy antiguo pensar que la terapia es para quien está mal de sus facultades mentales, todos debemos acudir a una para mejorarnos, ser una mejor versión de nosotros mismos. O a quienes recurrimos para contar nuestros problemas, cosas profundas, íntimas y de crisis, quién mejor que un terapeuta», manifestó el actor.

Por otra parte, en temas de fidelidad en la pareja, el actor comentó que no le gusta fallar y negó haber sido infiel, por lo que, asegura que es “bien portado”, no obstante, no quiso hacer memoria respecto de las veces en que le han sido infiel a él.