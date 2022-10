Ana Bárbara admite que llegó a ser infiel por venganza

Sin duda alguna, Ana Bárbara es una de las cantantes más talentosas de la música regional mexicano, logrando cautivar a todo su público gracias a su gran belleza y, por supuesto, a sus grandes éxitos como ‘Bandido’, ‘Lo busqué’ y ‘Loca’.

Aunque la intérprete de 51 años es algo reservada en su vida privada, recientemente confesó que llegó a engañar a una pareja en una entrevista que dio hace poco para el canal de YouTube ‘Pinky Promise’, conducido por Karla Díaz.

Durante una dinámica de ‘Yo nunca, nunca’, la famosa jueza de ‘La Academia 20 años’ reveló que le fue infiel a un »galán» que tenía hace un tiempo por venganza, pues esta persona le ‘metió los cuernos’ primero.

‘(A) un galán lo caché poniéndome el cuerno con otra, entonces luego lo arreglamos, me pidió perdón, todo el rollo, pero yo tenía la daga. Entonces saqué la de Paquita la del Barrio: ‘Al que me engañe, lo engaño’», indicó Ana Bárbara con un poco de humor.

A pesar de que, en su momento, le generó satisfacción, reconoció que haberse ‘desquitado’ por lo que le hicieron no era lo correcto, recalcando que mejor hubiera abandonado a su pareja y ser »leal» con sus ideales.

»Mejor hubiera tronado con él, hubiera sido más leal conmigo, no con él, porque yo soy leal a mí, he tratado de trabajar en mis lealtades, y eso no fui yo, fue el cuerpo que le traicionó», admitió la cantante.

Actualmente, Ana Bárbara mantiene una relación con Ángel Muñoz, un empresario estadounidense quien es 15 años menor que ella. Aunque la pareja no suele exponer su noviazgo en redes sociales, se sabe que llevan 7 años juntos y se encuentran comprometidos, sin embargo, aún no pactan una fecha para la boda.