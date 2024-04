Acusaciones de abuso sexual han afectado a su familia

[ssba]

El cantante Kalimba fue interceptado por reporteros en el aeropuerto, lugar donde explicó cómo se sienten tanto él como su hija mayor, tras las acusaciones de Melissa Galindo por presunto abuso sexual.

El exintegrante de OV7 manifestó que a pesar de que intenta continuar con su vida de la manera más normal, el proceso legal que enfrenta ha dañado sobre todo a su primogénita Aitana, pues ya es una adolescente y no puede ocultarle la información.

“Te voy a ser muy honesto, mi vida no depende mi carrera, mi vida no depende del ver cómo la gente pueda pensar de mi nombre a nivel público, mi vida depende de cómo estoy yo con Dios, de cómo estoy yo con mis hijos, de cómo estoy yo con mis seres queridos, esta es mi vida real, este es mi trabajo. Definitivamente afecta mi trabajo, sí, definitivamente daña mi vida, sí, a mi hija de 15 años que lo tiene que vivir, que se tiene qué enterar, que tiene que estar viendo cosas espantosas”, explicó a medios como Hoy.

En este sentido, el intérprete de Duele agradeció que su hija sea comprensiva e incluso se haya convertido en un gran respaldo para él.

“Es una mujer que, por el contrario, ella me fortalece a mí, es una mujer tan increíble de verdad, me lo ha dicho siempre, se me acerca y me dice ‘papi es que si te conocieran’, y lo más bonito es que yo la sigo apoyando, y lo voy a decir realmente, apoyo mucho a mi hija, apoyo mucho en las decisiones que toma, apoyo en cómo ve la vida”, expuso.

EXCOMPAÑEROS LO APOYAN

Tras confesar que sus excompañeros de OV7 se han comunicado con él para reconfortarlo y externarle su respaldo, Kalimba se sorprendió al enterarse de que Yolanda Andrade también lo apoya.

“Ah, no sabía… pues ella la conoce bien (Andrade y Galindo fueron pareja), entonces… mira, yo te voy a decir algo muy real creo que jamás en mi vida me han oído hablar mal de alguien y hoy no será la primera vez, ni va a suceder, lo que yo creo que habla de una persona, es cómo reacciona ante estas situaciones, y yo voy a reaccionar con amor y yo voy a reaccionar cómo debe de ser”, declaró.