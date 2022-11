Talina Fernández expone a Televisa por lo que vivió al ser despedida: “Pseudofeministas”

Talina Fernández ha hablado sobre la mala experiencia que tuvo en Televisa, luego de trabajar durante muchos años para ellos, pues aunque fue en su momento una de las celebridades más populares que aparecían frente a sus cámaras, no recibió liquidación al ser despedida.

La periodista tiene una larga trayectoria en la televisión, pues gracias a su actitud, se ha ganado el corazón del público y a pesar de ello, ha sido rechazada de diversas televisoras, debido a su edad.

Sin embargo, al ser despedida específicamente de Televisa, la conductora no recibió dinero por su liquidación, lo que no la tiene muy contenta y los ha expuesto en una entrevista.

Además, comentó que ella no fue la única que ha pasado esto; pues su hijo, Coco Levy también pasó por lo mismo, y aunque le tiene un gran aprecio a la televisora por darle trabajo por más de 40 años, no puede olvidar ese incidente.

“Sé que Televisa, mi casa por tantos años, lo corrió. Después de 40 años de trabajo, sin liquidarlo. A partir de ahora ya no tengo ninguna», expresó sobre la relación que tiene en la actualidad con ellos.

Sin importarles que permaneció en el programa por 46 años, no recibió liquidación y lo comentó de una manera muy honesta: «A mí tampoco me liquidaron y yo le trabajé a Televisa 46 años”, comentó para el programa de Multimedios, ‘El Chismorreo’.

Fernández comentó que luego del problema que surgió con su hijo, no quiere tener ninguna relación con ellos, debido a que no le gusta la forma en la que lo trataron y por no haberlo apoyado; pues deja clara su postura de apoyarlo a él, una vez más.

Talina en Televisa

Además de conducir programas, en su juventud, también protagonizó algunas de las telenovelas más exitosas, y fue ‘Las Gemelas’ con las que hizo su debut en ellas, en donde tuvo un papel pequeño, pero de gran importancia en su carrera.

Luego de más de una década también apareció en ‘Muchachita’, en donde le dio vida a Maribel Montesinos, un papel más relevante que el anterior, con lo que comenzó a ganar más popularidad.

‘Tenías que ser tú’ y ‘Adictos’, fueron otros de los melodramas en los que participó; sin embargo, no tuvo una larga trayectoria en las mismas, pues en lo que siempre ha trabajado, ha sido la conducción, en lo que sin duda ha brillado.