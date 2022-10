¿Está desaparecida? Lo que se sabe hasta ahora sobre el paradero de Amaia Montero

Amaia Montero, ex vocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh, ha causado alarma entre sus fans debido a que hace algunos días publicó una fotografía en su Instagram donde su imagen ha dado mucho de que hablar y ante dicha situación el hermetismo que rodea a la cantante es total al punto que hasta se desconoce su paradero.

En la imagen se le ve desmejorada, con el cabello corto como nunca antes y despeinada y la acompañó con el siguiente mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Ante esto medios de comunicación españoles, como el diario ABC, trataron de comunicarse con ella, pero los intentos fueron en vano.

El diario señaló que “aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh. Los que sí han mostrado su parecer son sus acérrimos (fans), quienes han inundado su muro de Instagram con mensajes brindándole su apoyo”.

La publicación generó una cantidad de comentarios, como el de una seguidora que le preguntó: “Hola reina, ¿cómo te sientes?”, y la respuesta de Amaia aumentó la preocupación: “Destruida”.

Pero los posteos continuaron. En Instagram Stories compartió la cita: “Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”.

Como informó el programa “Fiesta”, la cantante de 46 años publicó el número personal de su productor musical en en América, Marcelo Vaccaro.

Cuando se pusieron en contacto con él, señaló que primero pensó que la cuenta había sido hackeada, luego recibió una llamada perdida de Amaia a las 4 de la mañana.

Además desde el diario El Mundo se menciona que “tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático”.

El mencionado programa se puso en contacto con el entorno de Montero, y su director música Aurelio Manzano dijo: “Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”.