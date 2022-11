“El psicólogo es fundamental”: Yalitza Aparicio confiesa los motivos para tomar terapia

Yalitza Aparicio, uno de los rostros más queridos del mundo del espectáculo, habló sobre la importancia de tomar terapia psicológica para enfrentar dificultades que se presenten día a día.

La actriz, que ha formado parte de importantes proyectos, destacó que es importante saber cómo asimilar y reaccionar ante lo que pasa en el día a día.

¿Qué dijo Yalitza Aparicio sobre la salud mental?

“Es parte de nuestro día a día, debería ser parte de todos. Hay muchas cosas en la sociedad que no puedes tratar tú solo, sobre todo para las personas que están frente de los reflectores y que hay tantas personas comentando sobre nuestra vida, es importante esta parte para que también puedas asimilarlo y entender cómo reaccionar ante todo lo que está pasando”,

Por otra parte, y en un encuentro con varios programas de televisión, la protagonista de la cinta “Roma” destacó que, para ella, el psicólogo es “parte fundamental”.

“Para mí el psicólogo es parte fundamental de nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que entender, de lo que nos está pasando. Si te duele la cabeza, tomas una pastilla, todo hay como solucionarlo, pero a veces tienes problemas sentimentales o emocionales y no acudes nunca a buscar un apoyo”,

Fue difícil para la actriz de Roma entrar al mundo del espectáculo

Además, la famosa recordó, en entrevista con Mezcal TV, lo difícil que fue su inicio en el mundo del espectáculo y cómo la terapia la ha ayudado a hacer frente a todas las críticas de las que ha sido objeto, incluso, hasta por su manera de hablar inglés.

“Creo que todas, como mujeres, hemos vivido, en cierto momento, una agresión, un acoso, muchas cosas. Yo creo que en el momento en el que estoy he asimilado muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio, pero he entendido todo esto como parte de mi proceso… Yo he entendido que se debe de hacer, es algo que a mí me ha ayudado y por eso es que hoy en día estoy así”,

Yalitza Aparicio