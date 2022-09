Belinda compartirá nuevo proyecto televisivo con uno de sus exnovios

Belinda ha brillado como nunca en los últimos meses, y es que la hemos visto sacándole el máximo brillo a su carrera como actriz, modelo y cantante.

Por supuesto que antes de que estuviera en esta situación, la cantante sufrió de algunos altibajos emocionales, casi todos relacionados a la ruptura del compromiso que tenía con Christian Nodal.

Aunque esta etapa sin duda fue difícil, ahora Beli está mejor que nunca, sacando lo mejor de sí misma, y hasta con un nuevo proyecto televisivo en donde al parecer estará a lado de uno de sus ex novios.

Por si pensabas que compartiría la cámara con Christian Nodal, Lupillo Rivera o Chris Angel, te equivocas, ya que en esta ocasión la podríamos ver a lado de Christopher Uckermann.

Cabe señalar que ellos tuvieron una relación amorosa de niños, hace casi 20 años, por lo que volver a estar juntos ha desatado euforia entre los seguidores de ambos.

Por la información con la que se cuenta hasta el momento, al parecer estarán juntos en Iron Chef México, proyecto que estrena a finales de septiembre y en donde Christopher y Belinda, además de estrellas como Pedro Sola, Biby Gaytán y Lucía Méndez, entre otros, serán críticos.

Los famosos coincidieron en varias telenovelas infantiles de Televisa, pero cuando protagonizaron Aventuras en el tiempo (2001) se hicieron novios en la época en que él tenía 12 años y ella 14, por lo que se volvieron una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, el romance donde la cantante dio su primer beso duró poco, debido a que el integrante de RBD terminó con ella de manera repentina y peculiar.

«De repente ya no quiere estar conmigo y me hace así (haciendo señas de unas tijeras) y le digo ‘¿Me cortaste?, ¿verdad?'», contó la española en una reciente entrevista. Por si esto fuera poco, Beli reveló que cuando Uckermann dio por terminada su relación, lloró y al día siguiente no quería ir a un llamado de grabación debido a la gran tristeza que sentía.