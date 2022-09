Aparece presunto HIJO de Shakira con Santiago Alarcón; pide MILLONARIA cifra por su silencio

En medio de la polémica suscitada por la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, la colombiana se ha visto inmersa en otra controversia, ya que apareció un presunto hijo de la cantante con el actor Santiago Alarcón quien ha denunciado acoso por dicho joven al amenazarlo pidiéndole una cifra millonaria por guardar silencio.

Medios de comunicación y paparazzis no sólo tienen que lidiar con las presuntas infidelidades de Gerard Pique, sino también con el presunto hijo de Shakira que acaba de salir a la luz pública el cual supuestamente salió de una relación que tuvo la colombiana con el actor Santiago Alarcón cuando eran muy jóvenes.

Dicho joven quiso exponer su caso a través de los medios de comunicación, sin embargo fue rechazado, por lo que decidió buscar a Santiago Alarcón para decirle que él era su padre biológico, dicho acto se ha convertido en un fastidio para el actor pues señala que es víctima de acoso.

Santiago Alarcón denuncia acoso de presunto hijo desconocido que tuvo con Shakira

Fue a través de sus redes sociales donde Santiago Alarcón denunció que ha sufrido acoso por dicho joven quien ha estado amenazandolo con guardar silencio por presuntamente abandonarlo cuando era pequeño, pidiéndole una cifra millonaria como indemnización.

«Yo estoy buscándote a ti y a mi madre, nunca tuve respuesta a mis peticiones», siendo un mensaje que le dejó a través de redes sociales.

Es importante señalar que este joven ha estado acosando a Santiago Alarcón por cuatro años, afirmando que el actor él su padre biológico, hecho que se le hace absurdo al famosos ya que además asegura que su madre es ni más ni menos que Shakira quien ha estado envuelta en polémicas en las últimas semanas por su separación con Gerard Piqué.

«Resulta que él asegura que su papa biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira»

De acuerdo con la versión de dicho joven, el actor lo entregó en adopción en el año de 1992, cuando Santiago Alarcón apenas tenía doce años de edad, por lo que ve este caso como una extorsión ya que le está pidiendo una cifra de 835 millones de pesos.