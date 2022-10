Angelique Boyer se sinceró sobre lo que piensa del hijo de Sebastián Rulli

Como pocas veces, Angelique Boyer habló sobre su hijastro Santiago, quien tiene 12 años y es fruto de la relación que Sebastián Rulli y Cecilia Galliano tuvieron en el pasado. La famosa se desvivió en halagos por el pequeño y dijo que está muy bien educado por sus padres, quienes a pesar de ya no ser pareja han estado al tanto del bienestar de su hijo.

“Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también”. dijo la famosa, quien también aprovechó para hablar de su relación con Rulli. “Han pasado ocho años y yo creo que algo que me noto es que estoy más enamorada, eso sin duda, siempre el amor evoluciona y este amor está evolucionando de una manera hermosa. Yo lo adoro con todo mi ser, es todo para mi”, dijo sobre su pareja, con quien recientemente celebró un año más juntos.

Y aunque Boyer no tiene hijos, ha aprovechado para convivir con Santiago, con quien el año pasado viajó a España, para visitar a los padres de Rulli y luego a París, para pasar unos días junto a los familiares de la actriz.

Al parecer, la relación entre Angelique y el pequeño es muy buena, en una pasada entrevista con Javier Poza, la intérprete comentó, “sebas tiene un hijo, esa mecánica en nuestra relación existe. Cuando está Santi es prioridad y hacemos cosas para Santi. Es muy divertido y agradable conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres que son adorables, y muy divertidos y sensibles”.

Y ante la pregunta que muchos se han hecho, sobre si la pareja tiene planes de tener hijos juntos, Angelique respondió, “sigo pensando que tal vez no sea mamá. Es algo que de momento a mi no me mueve. Tampoco hay prisa por llegar al altar. No creemos en el matrimonio, creemos en la idea de luchar todos los días por estar juntos. Un papelito no va a hacer que lo quiera más”.