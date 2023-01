«¿Qué parte es la que me cuesta más trabajo? Justo la de no abandonarme a mí misma, la de rescatarme a mí en medio de todo ese universo porque mi lugar común siempre ha sido abandonarme a mí, quitarme yo el foco para proyectarlo hacia fuera y para ponérselo a otros», reconoció Rosaldo.

La actriz reconoció que en varias ocasiones ha dejado en un segundo plano su carrera artística para enfocarse en su faceta como esposa y mamá. «Mi lugar común siempre ha sido yo hacerme a un lado para complacer a los demás o yo olvidarme de lo mío para dar mi 100 acá en estas otras áreas», agregó.

Pero cuando logra compaginar ambos aspectos de su vida se siente plena, aunque recalcó que ser mamá siempre será su prioridad. «Cuando logro equilibrarlo como ahorita, florezco. Me siento mejor, me siento feliz, me siento plena, me siento en un buen momento. La parte que más me enorgullece por muchísimo es la parte de ser mamá, la parte familiar, por supuesto que la parte profesional de Sentidos Opuestos me llena el alma y me hace inmensamente feliz, pero mi mayor orgullo es mi familia, mi matrimonio e hija».