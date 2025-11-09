Reviviendo los 90s se despide de Cd. Victoria

Tras el éxito obtenido, el elenco de «Reviviendo los 90s» presentó su última función el pasado 05 de noviembre en el auditorio Alberto López, en una tarde mágica donde cantantes, bailarines y el

público se contagiaban mutuamente de una energía que hacía vibrar sus cuerpos de emoción.

Reviviendo los 90s fue un concepto pensado para traer grandes de los éxitos más sonados. Más allá de un concierto, fue una experiencia artística realizada por jóvenes y adultos con sangre

tamaulipeca. Talentos que demostraron en el escenario que no es necesario irse a las grandes ciudades a ver un espectáculo de calidad, pues en Cd. Victoria tenemos el talento para realizar

shows altamente destacados.

En estos últimos años, ha ido sobresaliendo la presencia del Mtro. Sergio Rivas, director general de este concierto que, además, ha realizado más presentaciones en pro del crecimiento artístico de la ciudad. Un director joven con la visión de traer arte de calidad a la ciudad con grandes producciones, que se ha ido abriendo camino con los conceptos musicales que ha dirigido

recientemente.

La década de los 90s no marca un fin, sino que precisamente da paso al siguiente proyecto que ha sido pedido y anhelado por diversas personas, tanto en el público, como artistas ansiosos por

participar. Se planea un espectáculo con un nivel de calidad y producción muchísimo mayor al presentado en la década de los 90s, pues se viene a experimentar nuevos caminos y espacios

escénicos mucho más grandes, con un equipo de trabajo profesional.

Despedirse de este proyecto fue algo entristecedor para la mayoría de los chicos del elenco. Pero todos sus corazones se mantienen unidos y en esperanza de volver a encontrarse, tan pronto como comiencen las audiciones para el proyecto deseado: Reviviendo los 80s. Se mantiene la expectativa de pensar en qué cosas se estarán preparando para este nuevo concierto.