WhatsApp Web ¿Desaparecerá? Esto se sabe:

WhatsApp es una de las redes de mensajería más grande en el mundo. Su versatilidad y compatibilidad con muchos dispositivos, le ha permitido posicionarse como una excelente opción para mantener comunicadas a las personas, además de poder implementar más herramientas como: grupos, llamadas en conjunto, estados de una sola vista o de audio, entre otros.

Aunque su adaptación con las nuevas herramientas ha sido clara y de gran ayuda para los usuarios que la utilizan, recientemente comenzó a circular la noticia en redes sociales que su versión web desaparecerá. La finalidad de esto sería mejorar el servicio y ser compatible con otros sistemas operativos. Si eres de las personas que utilizan este modo, entonces seguro esta nota te interesará.

Recientemente, en redes sociales algunos usuarios mencionaron que les llegó un mensaje en WhatsAapp donde se menciona que la versión web dejará de ser una opción habilitada para las personas. El medio Android Police especializado en tecnología, comentó que esto solo aplicaría para la app de Windows, basada en Electron.

Por su parte, el sitio Rootstack menciona que este framework es un marco de código abierto compatible con JavaScript, cuya función es encargarse de las aplicaciones de escritorio para asegurar un buen funcionamiento. Sin embargo, esto no es completamente el fin. Como bien se dijo, aunque WhatsApp Web dejara de funcionar, esto solo pasaría en el sistema operativo Windows.

De igual modo, Android Police afirma que esta opción se diseñó inicialmente para otros sistemas, salvo macOS o Windows, facultad que cambiará con esta nueva modificación. Otro beneficio que vendría con el cambio es que la aplicación estará diseñada para los sistemas operativos de escritorio, ofrecerá mayor estabilidad mientras gasta menos datos del sistema.

La decisión es paulatina y aunque no a todos los usuarios les ha aparecido dicha leyenda en la versión web, es de considerar el estar atentos ante el posible cambio. De igual manera, en caso de que no te salga, no deberás preocuparte. Si hay un cambio, recuerda que esta restricción es para quienes usan WhatsApp Web de escritorio con Windows, y siempre habrá otra manera de acceder a la app desde otros dispositivos.