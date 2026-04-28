Tiembla Hoy en México: Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo del 28 de Abril 2026

En México, todos los días se registran sismos; algunos activan la alerta sísmica, pero otros tantos, no. En N+, te damos un informe detallado sobre el temblor de hoy, 28 de abril de 2026, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Recuerda que el próximo lunes, 6 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, va a sonar la alerta sísmica en México, como parte del primer Simulacro Nacional.

Lista de los temblores de hoy en México

Desde primera hora de hoy, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado varios sismos. A continuación, te damos todos los detalles: