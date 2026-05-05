¿Si No Registro Mi Línea Telefónica Pierdo el Número de Celular? Esto Pasará con el Servicio

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México tiene fecha límite y consecuencias para quienes no lo hagan. te decimos qué pasará con número y los servicios.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), si no realizas este trámite antes del 30 de junio tendrás afectaciones en los servicios, te contaos los detalles de qué sucede en No Habrá Prórroga en Registro de Celular: Podrías Perder Todos Estos Servicios.

La medida busca identificar a los usuarios mediante la asociación de cada número con una CURP, con el objetivo de frenar delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

¿Qué pasará con tu número telefónico si no registras tu línea?

Si no realizas el registro antes de la fecha límite, tu número no se pierde de inmediato, pero el servicio será suspendido. Esto significa que tu línea quedará inactiva y no podrás usarla, aunque seguirá asociada a ti.

Una vez que completes el registro, podrás recuperar el servicio con el mismo número. Sin embargo, si no regularizas tu situación, la línea podría ser cancelada y dejar de estar disponible.

El trámite está a cargo de las compañías telefónicas y solo requiere una identificación oficial vigente para validar tu identidad. Las autoridades han señalado que no se recopilan datos biométricos ni se almacenan documentos personales.